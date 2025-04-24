بين الغموض والعلم.. رسائل سرية على المسلة الفرعونية في ساحة الكونكورد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - في واحد من الاكتشافات المثيرة بساحة الكونكورد في باريس قام الباحث الفرنسي في علم المصريات الدكتور جان غيوم اوليت، باكتشاف "7 رسائل خفية" على المسلة الفرعونية الشهيرة.

وتلك الرسائل كانت مخفية في داخل نقوش هيروغليفية على المسلة التي نقلت إلى مصر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وأشارت إلى طقوس مقدسة كان يتم استخدامها من أجل التواصل مع الآلهة.

تم الاكتشاف بعد تركيب سقالات لإجراء تجديدات استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ما أتاح للدكتور بلتييه فرصة فريدة لدراسة المسلة عن كثب.

من بين الرسائل التي تم اكتشافها، كان هناك عبارات رمزية مثل "استرضاء قوة لآمون" التي تشير إلى طقوس تقديم القرابين التي كانت جزء أساسي من الحياة الروحية في مصر القديمة.

هذه المسألة، تعود إلى ما يزيد عن 3 آلاف عام وتم نحتها في عهد الفرعون رمسيس الثاني، إلا أنها لم تفقد أهميتها منذ أن تم نقلها إلى باريس، حيث ظلت موضوع اهتمام لجميع العملاء.

وقد أشار الدكتور بيليتيه عن احتمالية وجود رسائل مماثلة على المسلة التوأم في الأقصر مما قد يفتح المجال لزيادة الاكتشافات في المستقبل.