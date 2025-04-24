نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألحان الانتصار.. كيف وثق الفن المصري لحظة تحرير سيناء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في كل ذكرى لعيد تحرير سيناء، تعود إلى الأذهان أروع الأعمال الفنية التي خُلِّدت في وجدان المصريين، لتُجسد مشاعر الفخر والانتماء لهذا الجزء العزيز من الوطن لم تكن الأغاني مجرد وسيلة ترفيه، بل كانت سلاحًا معنويًا قويًا ساهم في توحيد الصفوف وبث الحماسة في القلوب، وأبدع كبار المطربين والملحنين والشعراء في تقديم أجمل ما لديهم لتمجيد سيناء، تلك الأرض التي دفع المصريون دماءهم لاستردادها، فصارت رمزًا للفخر والانتصار.

"صباح الخير يا سينا": صوت العندليب في لحظة النصر

من أبرز الأغاني التي ارتبطت بتحرير سيناء، أغنية "صباح الخير يا سينا" التي كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الموسيقار كمال الطويل، وغناها العندليب عبد الحليم حافظ. هذه الأغنية لم تكن مجرد عمل فني، بل كانت تحية صادقة من القلب إلى الأرض التي عادت لأهلها بعد سنوات من الاحتلال، فكان وقعها على المصريين مزيجًا من البهجة والعزة والانتصار.

شادية وكلمات لا تُقاوم: "مصر اليوم في عيد"

رغم اعتزالها المسرح لأكثر من عقدين، عادت الفنانة شادية بكل حماس لتغني "مصر اليوم في عيد"، بعد أن وقعت في غرام كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، التي لحنها الموسيقار جمال سلامة. الأغنية التي شارك في أدائها 150 راقصًا من فرق الفنون الشعبية جسدت فرحة مصر بعودة سيناء، وأكدت أن الوطن إذا نادى فالفن لا يتأخر.

"عاشت بلادنا": ملحمة عبد الوهاب وثروت

بكلمات خالدة كتبها عبد الوهاب محمد، ولحن خالد لمحمد عبد الوهاب، غنى الفنان محمد ثروت أغنية "عاشت بلادنا"، التي أصبحت واحدة من أيقونات الأغاني الوطنية في تلك المرحلة. الأغنية حملت مشاعر العزيمة والأمل، وأكدت أن الحرية ستبقى راسخة في وجدان الأجيال، جيلًا بعد جيل.

ليلى مراد: العودة من الاعتزال لأجل الوطن

في لحظة وطنية نادرة، قررت الفنانة ليلى مراد كسر صمت اعتزالها الذي دام قرابة 12 عامًا، لتغني للجنود المصريين بعد نكسة 1967، مقدمة أغنية "يا رايح على صحراء سيناء"، من كلمات فتحي قورة وألحان شقيقها منير مراد. كان ذلك تعبيرًا عن التزام الفنان بقضايا وطنه، حتى وإن ابتعد طويلًا عن الأضواء.

شيرين ومحمد أسامة: رسالة من الجيل الجديد

في عام 2022، وخلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدّمت الفنانة شيرين رفقة الطفل محمد أسامة أغنية "وأنت ماشي في سيناء حاسب"، في مشهد مؤثر جمع بين الأجيال، وأعاد التأكيد على أن حب سيناء يسري في عروق المصريين من الكبار إلى الصغار.

"سينا أقوى بينا": صوت من الجيش إلى الشعب

ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ظهرت أغنية "سينا أقوى بينا" عام 2022، بصوت الفنان محمد رشاد، وكلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، لتكون رسالة جديدة تؤكد أن سيناء ستظل قوية ومصونة بعزيمة أبنائها وجهود القوات المسلحة.

ملحمة جماعية: "سيناء" من أصوات متعددة

في عام 2007، صدح عدد من الفنانين في أغنية جماعية بعنوان "سيناء"، كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها حميد الشاعري، وغناها كل من حميد الشاعري وإيهاب توفيق وفريق واما وزيزي وسوما.

وجاءت الأغنية كرسالة موحدة تعكس قوة الترابط بين الفنانين في التعبير عن حبهم لسيناء.