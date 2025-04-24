نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الكتاب تحتفل بأعياد الربيع في مركز الشروق الثقافي بفعاليات مبهجة تجمع بين الفن والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت الهيئة المصرية العامة للكتاب احتفالية ثقافية وفنية مميزة بمناسبة أعياد الربيع في مركز الشروق الثقافي، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبقيادة رئيس الهيئة الدكتور أحمد بهي الدين، وسط مشاركة واسعة من الأطفال وعائلاتهم، وبدعم عدد من الجهات الثقافية، مما أضفى طابعًا بهيجًا ومميزًا على اليوم.

إقبال كبير من الأطفال والعائلات على الفعاليات

شهدت الاحتفالية حضورًا كثيفًا من الأطفال بصحبة ذويهم، حيث توافدوا للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتعليمية التي قدمت لهم تجربة ممتعة ومليئة بالتفاعل والبهجة.

ورش فنية تفاعلية تنمّي مهارات الأطفال

أُقيمت مجموعة من الورش الفنية بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل، شملت أنشطة متنوعة مثل الرسم والتلوين، وتصميم التيجان، وأشغال الإكسسوارات والخرز، إلى جانب الرسم على الوجه الذي نال إعجاب الأطفال وساهم في خلق أجواء مليئة بالفرح.

عروض مسرحية تدمج بين التراث الشعبي والمرح

استمتع الحضور بعروض مسرح العرائس وعرائس الماريونت وفقرة الأراجوز، التي أضفت على الاحتفالية لمسة فنية مستوحاة من التراث الشعبي المصري، محببة للصغار والكبار على حد سواء.

مشاركة فعّالة من الهيئة العامة لقصور الثقافة

ساهمت الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في إثراء الفعاليات من خلال تقديم محتوى ترفيهي وتثقيفي مناسب للفئات العمرية الصغيرة، مما عزز من جودة الاحتفالية وأهدافها الثقافية.