نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يغيب عن زفاف ليلى أحمد زاهر رغم الصداقة.. ما القصة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر والملحن والمنتج هشام جمال بزفافهما في أجواء استثنائية شهدت حضور نخبة من النجوم والمشاهير، ولفت الأنظار غياب الفنان تامر حسني رغم العلاقة القوية التي تربطه بأسرة العروس، ما أثار تساؤلات عديدة بين الجمهور والمتابعين.

غياب تامر حسني يثير التساؤلات

فاجأ غياب النجم تامر حسني عن الزفاف المتابعين، خاصة مع العلاقة الوطيدة التي تجمعه بأسرة الفنان أحمد زاهر، والد العروس، والتي تعود إلى سنوات من التعاون والصداقة، حيث شاركت ليلى وشقيقتها ملك أحمد زاهر إلى جانب تامر في سلسلة أفلام "عمر وسلمى".

ورجّح البعض أن يكون سبب الغياب مرتبطًا بالتزام تامر بإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، ما حال دون تواجده في المناسبة السعيدة.

حفل أسطوري عند هرم سقارة

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

عقد القران بحضور كبار الشخصيات

يأتي هذا الزفاف بعد أيام قليلة من احتفال العروسين بعقد قرانهما يوم 14 أبريل الجاري، في حفل عائلي حميم ضم عددًا من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة، وكان من أبرز الحضور رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا ومكانة خاصة.

أحمد زاهر يخطف الأنظار بلحظة مؤثرة

لم تمر لحظة زفاف ابنته دون أن توثق مشاعر الأبوة الجياشة؛ حيث بكى الفنان أحمد زاهر تأثرًا خلال مراسم الزفاف، في لقطة صادقة أثارت تعاطف الجمهور وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حتى أصبحت من أكثر المقاطع انتشارًا خلال الأيام الأخيرة، وتصدرت محركات البحث لما حملته من صدق وعاطفة.