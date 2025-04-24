“الحضرة المصرية” تحيي أمسية صوفية.. بقبة الغوري

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار جهود وزارة الثقافة لإحياء التراث وضمن أنشطتها، ينظم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في الثامنة مساء الجمعة " ٢٥ ابريل"، أمسية دينية تُحييها "فرقة الحضرة المصرية".

أبرز فقرات فرقة الحضرة

تُحيي الفرقة أمسية صوفية روحانية، تقدم خلالها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في جو يجمع بين نفحات التصوف وعبق التاريخ، حيث تُعد قبة الغوري أحد أبرز المعالم الإسلامية التي تمنح الحفل طابعًا خاصًا ومميزًا.



من الابتهالات التي انفردت بها الفرقة "جئت اليك" في مديح السيدة زينب، "دايمًا على الخاطر" في مديح خير البرية صل الله عليه وسلم، " سبحان من أعطاكم" و"أسكرتني في شذاها" وغيرها من ابتهالات أحوال العاشقين من أهل الله.

تأسيس فرقة الحضرة

جدير بالذكر أن مُنشدي الفرقة من مختلف الطرق الصوفية وساحات المشايخ، واجتمعا على المحبة والصفا والتزما معًا بالمديح والذكر.