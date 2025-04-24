عاجل| منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، قرار بمنع ظهور دعاء سهيل وهي متخصصة في التغذية والتخسيس، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك لممارستها التشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.

ووجّه نقيب الإعلاميين، تحذيرًا لكافة الوسائل الإعلامية، الرسمية، والخاصة، المرئية، والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها، دون قيد أو تصريح، وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة 89 من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة: “هناك تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز”.