اكتشف جذوره الصينية.. عمر شريف يختتم تصوير فيلم عالمي في الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - شارك الفنان الشاب عمر شريف جمهوره تفاصيل تجربته السينمائية العالمية الأخيرة في الصين، وسلط الضوء على التحديات التي واجهته أثناء هذا العمل الدولي.

وفي تصريحاته أعلن شريف عن انتهائه من تصوير المشاهد في فيلم صيني ينتظر عرضه قريبًا.

وتحدث عن صعوبة اللغة، مشيرًا إلى أنه تعلم الصينية خلال التصوير وأن لديه جذور صينية واسم يحمل دلالات صينية، كما أكد على الاختلاف الكبير بين أجواء التصوير في مصر والصين وكشف عن مشاركة نخبة من نجوم الصف الأول في السينما الصينية في هذا العمل.

كما أشار إلى الفارق الشاسع بين صناعة السينما في مصر والصين، وأكد على ضخامة الإنتاج ومشاركة كوكبة من النجوم الصينيين في هذا العمل الضخم الذي انتهى من تصوير مشاهده فيه مؤخرًا.