كلمة ”المستشار تركي آل الشيخ” عن الفنان الراحل ”سليمان عيد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:28 صباحاً - في بادرة وفاء لذكرى الفنان الراحل سليمان عيد، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مشاركة نجله، الذي يعمل خلف الكواليس في مجال الإنتاج، ضمن فعاليات موسم الرياض المقبل.

وكان يُذكر أن الفنان الراحل سيشارك في عمل فني جديد مع الفنان "كريم عبد العزيز" قبل أن يتوفاه الله، وهذه تُعتبر لفتة طيِّبة تعظيمًا لمسيرته الفنيَّة.

وأكد آل الشيخ أن الفنان الراحل قد أبدى رغبة حقيقية في الظهور مجدداً على مسارح المملكة، بعدما أمتع الجمهور في أكثر من عشر مسرحيات خلال السنوات الماضية.

واستجابةً لهذه الرغبة التي لم تُكتمل، وجّه آل الشيخ باعتبار سليمان عيد رمزاً حاضراً في الموسم القادم، من خلال دعم نجله في فريق الإنتاج، تكريماً لإرث والده الفني ووفاءً لذكراه العطرة.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي للفنان الراحل كان في فيلم "فارس بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حالياً في دور السينما بالقاهرة.