حقيقة زواج حلا شيحة بعد الحجاب.. مروة صبري تكشف التفاصيل وترد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:28 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية "حلا شيحة" حالة من الجدل بعد ظهورها الأخير بالحجاب على إنستغرام، حيث شاركت صورة لها برسالة مؤثرة أكدت فيها أهمية الحمد والرضا رغم تقلبات الحياة، مما فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول دخولها في علاقة جديدة.

الإعلامية مروة صبري علّقت على تلك الشائعات في برنامج "قعدة ستات" مشيرة إلى أن ما يُتداول حول زواج حلا لا أساس له من الصحة، قائلة:

"هي شخصية طيبة وبسيطة، لكن تمر بمرحلة ارتباك نفسي وروحي، وكل ما يقال عن ارتباطها بسامح حسين أو غيره مجرد كلام لا دليل عليه، وأشارت أن الحجاب لا يرتبط أنها تقدمت على خطوة الزواج، بل هو قرار شخصي صادق، كما قالت أن لابد من احترام اختيارها ووضع القليل من الخصوصية".

بهذا، تتجدد التساؤلات حول حلا، ولكن الحقيقة حتى الآن أن لا يوجد زواج في حياتها، فقط رحلة داخلية تبحث فيها عن السلام.