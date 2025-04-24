الفنانة ”غادة عبد الرازق” تتألق في دراما رمضان 2025 في مسلسل ”شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:28 صباحاً - في عمل درامي يعيد الزمن الجميل إلى شاشات اليوم، تتصدر غادة عبد الرازق بطولة مسلسل شباب امرأة، المستلهم من رواية الكاتب أمين يوسف غراب، في إعادة معاصرة لقصة احتلت مكانة راسخة في ذاكرة السينما المصرية.

ويكون المسلسل من إخراج "أحمد حسن" ومن كتابة "محمد سليمان عبد الملك" ليخرج لنا عمل فني عظيم بمشاركة العديد من النجوم العظيمة.

وتدور الأحداث حول صراعات إنسانية تمس المجتمع بعمق، مما جعل الحلقات متابعة لافتة من الجمهور والنقاد.

غادة وصفت تجربتها بـ"تحدٍ جميل ومسؤولية كبيرة" مؤكدة أن العمل نُفِّذ بروح جماعية عالية وحب واضح للفن.

وقد عبّرت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية، مشيرة إلى شغفها بالاستمرار في تقديم محتوى يرتقي بذوق المشاهد.

تميز المسلسل ليس فقط في بنائه الدرامي، بل في إعادة تقديم حكاية قديمة بثوب بصري جديد، حيث تتلاقى الكاميرا والضوء والنص لتصنع صورة حديثة لدراما خالدة، أما الحوارات فجاءت قريبة من القلب، عكست قضايا لا تزال حيّة رغم مرور الزمن.

واحتفل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بعودة الفنانة غادة عبد الرازق إلى الدراما بقوة، كما تصدر اسم المسلسل "شباب امرأة" التريند الأول لفترة مُعينة.

لمن يرغب في المشاهدة، يُعرض المسلسل على شاشات مصرية مرموقة ومنصات إلكترونية متنوعة، ويُعد فرصة ثمينة لمحبي الفن الأصيل.

شباب امرأة ليس مجرد دراما، بل مسلسل يجمع بين أثر أدبي قديم ونبض فني معاصر، في تجربة تستحق المتابعة.