نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي تفجّر التصريحات مع نزار الفارس: مقالب رامز جلال متفق عليها بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة ريم البارودي الأجواء خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في حلقة مميزة من برنامجه "من قريب"، والتي سجّلها لصالح قناة "عراق الحدث"، وشهدت تصريحات نارية أثارت تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

بدأ نزار اللقاء بمداعبة ريم عن إطلالتها الجريئة بالتايجر، وسألها مازحًا: "هل تجهزين كمين لأحمد أبو هشيمة؟"، لترد عليه بروحها المرحة.

وخلال اللقاء، فتحت ريم ملفات الخلاف مع الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة أن ما حدث كان "رد فعل لتصرفاتها"، ورفضت الاتصال بها على الهواء، قائلة: "مش هترد عليا".

تصريحات ريم البارودي

وفي مفاجأة صريحة، أكدت ريم أن جميع حلقات المقالب، وخاصة حلقات رامز جلال، "متفق عليها بالكامل"، محذرة الجمهور من تصديق غير ذلك.

أما عن حياتها العاطفية، فقالت ريم إنها لا تهتم بالمهر أو التفاصيل المادية إذا أحبت بصدق، مؤكدة أن "الحب الحقيقي لا يُقاس بالمال".

وتحدثت ريم عن دعمها المستمر للفنانة زينة، مشددة على أنها لا تزال "تقف في صف زينة ضد أحمد عز"، كما كشفت أن خلافها مع سمية الخشاب كان بسبب "دخلاء" على الوسط الفني.

موعد عرض حلقة ريم البارودي مع نزار الفارس

الحلقة ستُعرض يوم الجمعة المقبل على قناة "عراق الحدث"، بعد أن تصدّر برومو اللقاء اهتمام الجمهور وتصدر التريند عبر مواقع التواصل.