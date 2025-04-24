نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال يتصدر تريند "جوجل" بعد حفل زفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان هشام جمال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما احتفل بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر مساء أمس الأربعاء، في أجواء ساحرة أقيمت تحت سفح هرم سقارة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

هشام جمال وليلى زاهر

تفاصيل الحفل

و شهد حفل الزفاف حضورًا واسعًا من مشاهير الوسط الفني الذين شاركوا العروسين فرحتهما، وسط أجواء غلب عليها الطابع الأسطوري.

حفل الزفاف تخلله لحظات رومانسية وأداء فني لافت من العريس هشام جمال، الذي غيّر كلمات إحدى أغانيه الشهيرة "اختياراتي" لتتناسب مع المناسبة، ما أضفى جوًا مميزًا على الأمسية وأشعل حماس الحضور.