نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب توشك على الانتهاء من "مؤلف ومخرج وحرامي".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي كساب للانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية "مؤلف ومخرج وحرامي" خلال الأسبوع المقبل، لتضع بذلك اللمسات الأخيرة على تجربة كوميدية جديدة قبل أن تعود لاستئناف مشروع درامي آخر كان قد تأجل منذ الموسم الرمضاني السابق.

المشاهد الأخيرة في شوارع المهندسين

من المقرر أن يتم تصوير المشاهد النهائية لفيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" في قلب منطقة المهندسين، ليكون بذلك العمل على مشارف الانتهاء استعدادًا لدخوله مرحلة المونتاج. ويشارك مي كساب في البطولة النجم الكوميدي أحمد فتحي، إلى جانب نخبة من الفنانين مثل ميمي جمال، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، الفيلم من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

عودة مؤجلة لـ "نون النسوة" بعد نصف إنجاز

بعد توقف دام منذ رمضان الماضي، عادت مي كساب مؤخرًا لتصوير مسلسل "نون النسوة" الذي كان قد تم الانتهاء من قرابة نصف مشاهده.

وعلى الرغم من الحماس الذي رافق بداية العمل، إلا أن ضيق الوقت حال دون استكماله في الوقت المناسب، ما أدى إلى خروجه رسميًا من موسم رمضان 2025.

تصريحات صريحة من مي كساب

في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أوضحت مي كساب أن الجدول الزمني الضيق للتصوير لم يسمح بإنجاز المسلسل في الموعد المحدد، وهو ما فرض على صناع العمل قرار تأجيله.

كما كشفت أنها ستكتفي بالظهور كضيفة شرف فقط ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح".

تفاصيل مسلسل "نون النسوة" وطاقم العمل

مسلسل "نون النسوة" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ويتألف من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر. وقد أثار العمل اهتمام الجمهور منذ الإعلان عنه، خاصة مع عودة مي كساب إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة من التركيز على السينما.

المداح 5: مشاركة خاصة ونجوم كبار

أما عن مشاركتها في الجزء الخامس من "المداح"، فقد أكدت مي كساب أنها ستكون ضيفة شرف فقط، ويضم هذا الجزء كوكبة من النجوم بجانب حمادة هلال، من بينهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت، العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.