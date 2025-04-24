نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منهم باسم سمرة ولقاء سويدان.. أبرز حضور زفاف ليلى زاهر وهشام جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم منذ ساعات حفل زفاف المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في إحدى المناطق السياحية بسقارة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.



ونشرت لقاء سويدان من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور تجمعها بباسم سمرة وأحمد صفوت ومحمد ثروت وغيرهم.

كتب كتاب ليلى وهشام



وسبق واحتفلت ليلى على عقد قرانها على هشام جمال في 14 من شهر ابريل الجاري، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء والمقريين حيث شهد الكابتن محمود الخطيب على عقد القران، ودخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء شديدة أثناء عقد القرآن.

قصة حب ليلى وهشام جمال



بدأت القصة الحقيقية لحب ليلى زاهر وهشام جمال خلال تصوير فيديو كليب أغنية "كلمة أخيرة" في عام 2023، حيث أرسلت ليلى الأغنية لهشام لتستطلع رأيه، فأُعجب بها وقرر أن يتولى إخراج الكليب بنفسه. وأثناء فترة التصوير في لبنان، أمضيا وقتًا مع عائلتيهما، وهناك بدأت مشاعر الحب تتبلور، إذ وصف هشام تلك الفترة بأنها لحظة إدراكه لمشاعره الصادقة تجاه ليلى.

لاحقًا، قرر هشام جمال أن يعلن علاقتهما بشكل رسمي، فكشف ارتباطه بليلى زاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مطلع عام 2024، قائلًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد... نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق". ورغم عدم إقامة حفل خطوبة، اكتفى الثنائي بهذا الإعلان المفاجئ، حتى فوجئ الجمهور مؤخرًا باحتفالهما بعقد قرانهما، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.