نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسمها.. هشام جمال يهدي ليلى زاهر أغنية خاصة بصوت حسين الجسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أمس الأربعاء حفل زفاف المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في إحدى المناطق السياحية بسقارة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.



وبدأت أجواء الاحتفال بتسليم أحمد زاهر ابنته ليلى لـ هشام جمال على أنغام أغنية جديدة وخاصة يهديها هشام لـ ليلى تحمل اسمها وبصوت حسين الجسمي.

كلمات الأغنية



خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".



كتب كتاب ليلى وهشام

وسبق واحتفلت ليلى على عقد قرأنها على هشام جمال في 14 من شهر ابريل الجاري، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء والمقريين حيث شهد الكابتن محمود الخطيب على عقد القران، ودخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء شديدة أثناء عقد القرآن.





قصة حب ليلى وهشام جمال





بدأت القصة الحقيقية لحب ليلى زاهر وهشام جمال خلال تصوير فيديو كليب أغنية "كلمة أخيرة" في عام 2023، حيث أرسلت ليلى الأغنية لهشام لتستطلع رأيه، فأُعجب بها وقرر أن يتولى إخراج الكليب بنفسه. وأثناء فترة التصوير في لبنان، أمضيا وقتًا مع عائلتيهما، وهناك بدأت مشاعر الحب تتبلور، إذ وصف هشام تلك الفترة بأنها لحظة إدراكه لمشاعره الصادقة تجاه ليلى.

لاحقًا، قرر هشام جمال أن يعلن علاقتهما بشكل رسمي، فكشف ارتباطه بليلى زاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مطلع عام 2024، قائلًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد... نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق".

ورغم عدم إقامة حفل خطوبة، اكتفى الثنائي بهذا الإعلان المفاجئ، حتى فوجئ الجمهور مؤخرًا باحتفالهما بعقد قرانهما، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.