نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زفاف تحت الأهرام.. هشام جمال وليلى زاهر يكتبان النهاية الأسطورية لقصة حب بدأت بكليب وانتهت بعرس تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ليلة تلامس حدود الخيال، اجتمع الفن بالتاريخ، والحب بالمجد، في حفل زفاف استثنائي شهدته منطقة سقارة الأثرية مساء الأربعاء 23 أبريل 2025، حيث احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بزفافه على الفنانة ليلى زاهر في أجواء أسطورية، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والرياضة، في مشهد وصفه البعض بأنه الأقرب إلى قصص ألف ليلة وليلة.

قصة حب بدأت بصداقة أمام الكاميرا

لم تكن قصة هشام وليلى وليدة اللحظة، بل تعود إلى عام 2021، أثناء تصوير كليب "كلمة أخيرة" في لبنان. حينها، بدأت علاقة صداقة دافئة بينهما تطورت سريعًا إلى مشاعر حب صادقة، خاصة مع تقارب الأسرتين خلال رحلات متكررة، وهو ما دفع هشام لوصف ليلى لاحقًا بأنها "محترمة، رقيقة، وطيبة، وتملك كل ما تمناه في فتاة أحلامه".

طلب الزواج أمام والدها.. والخطيب شاهد على اللحظة

المفاجأة الأكبر كانت في لحظة طلب هشام يد ليلى، حين اختار أن يفعل ذلك أمام والدها الفنان أحمد زاهر، داخل النادي الأهلي، بحضور الكابتن محمود الخطيب نفسه، وهو ما أعطى تلك الخطوة طابعًا استثنائيًا وارتباطًا وجدانيًا باسم النادي في قصة ارتباطهما.

الزفاف السري.. تحت ظلال الأهرام

اتسم الحفل بدرجة عالية من الخصوصية، حيث فُرضت إجراءات أمنية مشددة على المدعوين، ومنع التصوير تمامًا، في محاولة للحفاظ على الطابع العائلي للمناسبة. ومع أضواء حمراء خافتة أضاءت هرم سقارة، بدا المشهد وكأنه مقتبس من فيلم سينمائي رومانسي، لتتوّج قصة الحب بحفل زفاف هو الأجمل والأكثر فرادة في الوسط الفني.

مشوار فني استثنائي لعريس غير تقليدي

يُعد هشام جمال من الأسماء اللامعة في مجال الإنتاج الفني رغم صغر سنه؛ إذ أسس شركته الإنتاجية وهو في سن السادسة عشرة فقط عام 2010، وأطلق أولى تجاربه بإنتاج كليب "فيسبوكي" لأحمد مكي. تبعها بإنتاج أغانٍ لأنغام، وألبوم كامل لدنيا سمير غانم عام 2013.

من الإنتاج إلى التمثيل.. وخطوات واثقة في الدراما

واصل هشام تألقه بإنتاجه لمسلسلات ناجحة مثل "لهفة" و"نيللي وشريهان" و"في اللا لا لاند"، وشارك في التمثيل لأول مرة إلى جانب ليلى زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت" عام 2021، الذي شكّل بداية علاقة مهنية ثم عاطفية جمعتهما على الشاشة وخارجها.

محطات مشتركة صنعت قصة حب فنية وإنسانية

• 2021: بداية التعاون الفني في مسلسل "في بيتنا روبوت".

• 2023: طرح ليلى أول أغنياتها "كلمة أخيرة" من إنتاج هشام.

• يناير 2024: إعلان خطوبتهما رسميًا بعد فترة من التكتم.

• نفس الشهر: إطلاق ديو "أمور بسيطة" الذي تصدر التريندات.

• أبريل 2025: حفل زفاف خيالي تحت أهرامات سقارة بعد عقد القران في قصر محمد علي يوم 14 أبريل.



لم يكن زفاف هشام جمال وليلى زاهر مجرد احتفال عادي، بل كان احتفاءً برحلة مليئة بالشغف والإبداع، جمعت بين الفن والحب والوفاء، بينما توهج هرم سقارة بأنوار الحفل، كان قلب كل من تابع قصة الثنائي ينبض بنفس الإيقاع، بانتظار فصل جديد من النجاح يكتبه الزوجان معًا.