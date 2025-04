نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج مفاجئ من المنافسة.. "شمس الزناتي - البداية" خارج موسم عيد الأضحى بسبب تعثرات إنتاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

في تطور غير متوقع، خرج فيلم "شمس الزناتي - البداية" رسميًا من قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل، وفقًا لما أكده أحد العاملين في فريق العمل.

يأتي هذا القرار نتيجة لعدم الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم، رغم إعلان بعض أبطاله عن اقتراب موعد استئناف التصوير، ما يكشف عن وجود عقبات كبيرة خلف الكواليس تعرقل سير الإنتاج.

أزمة تأخير التصوير تهدد موعد العرض

رغم الحماس الذي رافق الإعلان عن "شمس الزناتي - البداية"، إلا أن الواقع الإنتاجي للفيلم يبدو أكثر تعقيدًا مما ظهر في البداية فحتى الآن لم يتم استكمال التصوير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم تسليم السيناريست محمد الدباح بعض المشاهد النهائية، ما يضع صناع العمل أمام مأزق حقيقي يهدد بخروج الفيلم من أي موسم عرض قريب.

فريق عمل ضخم ولكن الصعوبات أكبر

الفيلم يضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، ومصطفى غريب، فيما يتولى الإخراج عمرو سلامة، ويكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. ورغم هذا الطاقم المميز، فإن التحديات التي يواجهها العمل حاليًا تهدد بإبطاء وتيرة الإنتاج وتعطيل طموحات صناعه.

"شمس الزناتي" وقصة مستوحاة من كلاسيكيات السينما العالمية

تستند أحداث "شمس الزناتي - البداية" إلى قصة عالمية خالدة، حيث تعتبر إعادة تقديم لرواية "Seven Samurai" الشهيرة التي أخرجها الياباني أكيرا كوروساوا عام 1954.

هذه القصة ألهمت العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها الفيلم الأمريكي "The Magnificent Seven" عام 1960، والذي بدوره شكّل نقطة انطلاق لعدد من نجوم هوليوود مثل ستيف ماكوين وتشارلز برونسون.

من اليابان إلى هوليوود ثم إلى مصر

فيلم "The Magnificent Seven" لم يكن مجرد إعادة إنتاج، بل أصبح حجر أساس لسلسلة من الأعمال، منها "Return of the Seven" عام 1967.

أما النسخة المصرية التي قدمها الراحل عادل إمام تحت عنوان "شمس الزناتي"، فقد تميزت بإضافة الطابع المحلي وبشخصيات خاصة لم تكن موجودة في النسخ الأجنبية، منها شخصية سوسن بدر.

قصة ملهمة حتى في أفلام الرسوم المتحركة

الإرث الفني للقصة الأصلية امتد حتى إلى عالم أفلام الرسوم المتحركة، حيث استوحت شركة بيكسار فيلم "حياة حشرة" (A Bug's Life) من الفكرة الأساسية لفيلم "The Magnificent Seven".

في هذا الفيلم، تتحكم عصابة من الجراد في مستعمرة من النمل، مما يدفع البطل "فليك" للبحث عن منقذين خارجيين في حبكة مشابهة تمامًا للقصص الأصلية.