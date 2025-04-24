محمد حماقي يشعل حفل ليلى زاهر وهشام جمال بألمع أغانيه | فيديو

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أحمد جودة - القاهرة -



أحيي النجم محمد حماقي حفل المنتج هشام جمال وليلى زاهر الذي أقيم اليوم في إحدى المناطق السياحية بسقارة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

تفاصيل حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وقدم حماقي باقة من ألمع أغانيه وسط وصلة رقص واحتفال بين ليلى زاهر وهشام جمال والحضور.



واصطحب أحمد زاهر ابنته ليلى إلى المنتج هشام جمال ليستقبلها على أنغام أغنية جديدة لحسين الجسمي.



كتب كتاب ليلى وهشام



وسبق واحتفلت ليلى على عقد قرانها على هشام جمال

في 14 من شهر ابريل الجاري، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين حيث شهد الكابتن محمود الخطيب على عقد القران، ودخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء شديدة أثناء عقد القران.

قصة حب ليلى وهشام جمال



بدأت القصة الحقيقية لحب ليلى زاهر وهشام جمال خلال تصوير فيديو كليب أغنية "كلمة أخيرة" في عام 2023، حيث أرسلت ليلى الأغنية لهشام لتستطلع رأيه، فأُعجب بها وقرر أن يتولى إخراج الكليب بنفسه. وأثناء فترة التصوير في لبنان، أمضيا وقتًا مع عائلتيهما، وهناك بدأت مشاعر الحب تتبلور، إذ وصف هشام تلك الفترة بأنها لحظة إدراكه لمشاعره الصادقة تجاه ليلى.

لاحقًا، قرر هشام جمال أن يعلن علاقتهما بشكل رسمي، فكشف ارتباطه بليلى زاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مطلع عام 2024، قائلًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد... نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق". ورغم عدم إقامة حفل خطوبة، اكتفى الثنائي بهذا الإعلان المفاجئ، حتى فوجئ الجمهور مؤخرًا باحتفالهما بعقد قرانهما، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.