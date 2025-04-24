نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف هشام جمال على ليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان هشام جمال بزوجه على الفنانة ليلى زاهر بسقارة، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء فقط، تحت حراسة شديدة.

وسبق واحتفلت ليلى على عقد قرأنها على هشام جمال في 14 من شهر ابريل الجاري، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء والمقريين حيث شهد الكابتن محمود الخطيب على عقد القران، ودخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء شديدة أثناء عقد القرآن.

قصة حب ليلى زاهر وهشام جمال

بدأت القصة الحقيقية لحب ليلى زاهر وهشام جمال خلال تصوير فيديو كليب أغنية "كلمة أخيرة" في عام 2023، حيث أرسلت ليلى الأغنية لهشام لتستطلع رأيه، فأُعجب بها وقرر أن يتولى إخراج الكليب بنفسه. وأثناء فترة التصوير في لبنان، أمضيا وقتًا مع عائلتيهما، وهناك بدأت مشاعر الحب تتبلور، إذ وصف هشام تلك الفترة بأنها لحظة إدراكه لمشاعره الصادقة تجاه ليلى.

لاحقًا، قرر هشام جمال أن يعلن علاقتهما بشكل رسمي، فكشف ارتباطه بليلى زاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مطلع عام 2024، قائلًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد... نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق". ورغم عدم إقامة حفل خطوبة، اكتفى الثنائي بهذا الإعلان المفاجئ، حتى فوجئ الجمهور مؤخرًا باحتفالهما بعقد قرانهما، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.