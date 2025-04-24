تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها على الفنان هشام جمال الآن في حفل كبير أمام هرم سقارة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص ليلى مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية "بنت أبويا"، ولم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها. واحتفل أحمد زاهر بعقد قران ابنته ليلى وهشام جمال مساء الاثنين 14 أبريل. وحضر عقد القران عدد من النجوم منهم محمد جمعة وعمرو وهبة وأحمد صفوت وكمال عطية وعمرو وهبة ودنيا سامي وشام الذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ليلى زاهر في لقطات مؤثرة ترقص مع والدها في حفل زفافها تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها على الفنان هشام جمال الآن في حفل كبير أمام هرم سقارة.وانتشر عبر مواقع ال إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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