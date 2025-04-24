- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها الآن على الفنان هشام جمال أمام هرم سقارة.
واختارت ليلى أحمد زاهر فستانا أبيض اللون من التول المزين بالجبير، من تصميم زهير مراد.
وحضر حفل الزفاف كل من يسرا وليلي علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل، وعماد صفوت.
وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة، حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصور الأولى من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها الآن على الفنان هشام جمال أمام هرم سقارة.واختارت ليلى أحمد زاهر فستانا أ إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.