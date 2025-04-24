الصور الأولى من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها الآن على الفنان هشام جمال أمام هرم سقارة.واختارت ليلى أحمد زاهر فستانا أ إقرأ المزيد

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بزفافها الآن على الفنان هشام جمال أمام هرم سقارة.

واختارت ليلى أحمد زاهر فستانا أبيض اللون من التول المزين بالجبير، من تصميم زهير مراد.

وحضر حفل الزفاف كل من يسرا وليلي علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل، وعماد صفوت.

وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة، حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.