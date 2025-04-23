إسماعيل فاروق يتعاقد مع عمرو طنطاوي لتجربة سينمائية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقد المخرج إسماعيل فاروق مع المنتج عمرو طنطاوي علي تقديم تجربة سينمائية جديدة بعد نجاح تجربتهم الأخيرة بفيلم "مغامرات كوكو" والذي عرض في دور العرض السينمائية عام 2023، وقام ببطولته كل من خالد الصاوي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أس أس، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، عمر عبدالعزيز، نانسي صلاح.

وكشف المنتج عمرو طنطاوي علي ان الفترة المقبلة سوف تشهد استعدادات مكثفة لترشيح الأبطال، وايضًا اختيار أماكن التصوير، مشيرا بان التجربة الجديدة مع المخرج إسماعيل فاروق جاءت بعد مناقشات كثيرة وخاصة بعد نجاح فيلم مغامرات كوكو.

آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق

وكانت آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب الذي قام ببطولته النجم احمد العوضي وهو من تأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي وشارك فيه كل من رياض الخولي وفاء عامر، دنيا المصري، دينا فؤاد وليد فواز احمد عبدالله محمود، محمد احمد ماهر واخرون وعرض في موسم دراما رمضان عام 2024.