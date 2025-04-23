3 مايو.. هاني شاكر ووائل جسار يشاركان في حفل واحد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان هاني شاكر ووائل جسار لإحياء حفلا غنائيا مميزا على مسرح دبي أوبرا مساء الجمعة 3 مايو المقبل.

هاني شاكر ووائل جسار يشاركان في حفل واحد

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة 3 مايو 2025 وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشاق الفن الراقي والأصوات الذهبية التي أثرت الساحة الغنائية العربية لعقود من الزمن.

اسعار تذاكر حفل هاني شاكر ووائل جسار

طرحت دار أوبرا دبي التذاكر الخاصة بالحفل عبر منصتها الرسمية، حيث تبدأ الأسعار من 4،000 جنيه مصري تقريبًا ما يعادل نحو 500 درهم إماراتي، وتصل إلى 29،000 جنيه، وذلك حسب فئة المقاعد والمزايا المقدمة للحضور، مما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للحدث المنتظر.

اخر اعمال هاني شاكر

وكان اخر اعمال هاني شاكر هو البوم جميل، والذي ضم تسع أغاني، هي: يا ويل حالي، اديتك ورود، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، فيه حل، مالكه كل حياتي، عادي، وبستان شوك، وقد تعاون خلاله مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

اخر اعمال وائل جسار

بينما كان اخر اعمال وائل جسار، هو اغنيه حد يحينى، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، كما طرح اغنيه لو تخاصمني من كلمات وألحان لؤي الجوهري، وتوزيع محمود يحيى، وايضا أغنية أنا مش مصدق من كلمات منصور الشادي، وألحان وليد سعد، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.