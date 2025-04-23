نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحب عيبنا" لـ رامي صبري تقترب من 5 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرحت أغنية "الحب عيبنا" للفنان رامي صبري منذ قرابة شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد طرحت الأغنية داخل مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور حيث أنها تستمر في حصد المشاهدات العالية حتي الآن بالرغم من مرور شهر على طرحها، وقد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو 4 مليون و200 الف مشاهدة منذ بداية طرحها عبر "يوتيوب"، وأيضًا تحافظ على صدارة تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل أغنية “الحب عيبنا” لـ رامي صبري

وعُرضت أغنية الحب عيبنا لـ رامي صبري، في الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والنجم كريم فهمي، في مشهد فراق ليل وفارس، وتعتبر من أنجح أغاني العمل ومن أكثر الأغاني انتشارًا من ضمن أغاني مسلسلات رمضا

ن.

وأغنية "الحب عيبنا" للفنان رامي صبري هي من كلمات الفنان كريم فهمي وألحان عمرو الشاذلي ومن إنتاج كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.

كلمات أغنية "الحب عيبنا" لـ رامي صبري

طب ليه يا لقا بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا

طب ليه تزيد الودّ بينا والحنين ترميه علينا

حتى الصداف كثرت ما بينا والعشم زاد سنة، سنة

طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهدّ بينا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا تعيده ثاني لما أنت في الآخر أناني

ليه تجمع في الحبايب لما جاي لك يوم وسايب

كنت جيبها واحدة، واحدة كنت جيبها حبّة، حبّة

كنت قبل ما تنهي بنا قلّلنا شويّة محبّة

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر.

أغنية الحب عيبنا لـ رامي صبري

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل "وتقابل حبيب" جمع مجموعة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور بسبب قصته المعقدة والشخصيات القوية التي قدمها.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري