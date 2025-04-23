أشرف عبد الباقى يتذكر الراحل سليمان عيد بمقطع من مسرحية "البنك سرقوه"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أشرف عبد الباقى مقطع من مسرحية "البنك سرقوه" الذي شاركه فيها الفنان الراحل سليمان عيد حيث نشر المقطع عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: " آخر مسرحية عملها سليمان عيد في موسم الرياض والعلمين، ربنا يرحمك ويغفرلك يا سليمان".

منشور الفنان أشرف عبد الباقي

تركي آل الشيخ يحقق وصية الراحل سليمان عيد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة عن تحقيقه لأمنية الفنان سليمان عيد بمشاركته في الموسم القادم بمسرحية للنجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر آل الشيخ قائلًا: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض على أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة وأنه أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز لكن القدر لم يمهله وهذه إرادة الله".

وأضاف “آل الشيخ”: "لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركًا في المسرحية والموسم القادم وأيضًا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".

المستشار تركي آل الشيخ

وفاة الفنان سليمان عيد

توفي الفنان سليمان عيد يوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كانت انطلاقته البارزة من خلال مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 أمام النجم عادل إمام. خلال مسيرته، شارك في أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا بين المسرح والسينما والتلفزيون، من أبرزها أفلام "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".

الراحل سليمان عيد

آخر أعمال الفنان الراحل سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.