هايدي موسى تطرح أغنيتها الجديدة "انا وانت يا قلبي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ترقب وإنتظار بين متابعيها، صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي موسى بعنوان "انا وانت يا قلبي" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

عمل غنائي درامي على مقام الصبا

جاءت أغنية "انا وانت يا قلبي" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي من حيث الأجواء الموسيقية للأغنية، وقام اللحن على مقام الصبا الذي يُعد أكثر المقامات حُزنا، اذ عبر عن شعور الحزن و"الزعل"، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملًا مع الجُمل اللحنية، ما أضاف عمقًا لحالة الحزن الشديد.

هايدي موسي

الخيانة والغدر من أقرب الناس

على صعيد النص الغنائي، سلطت أغنية "انا وانت يا قلبي" الضوء على الخيانة والغدر من أقرب الناس، فالخيانة ليست محصورة ضمن الإطار العاطفي الخاص بالحبيب، اذ تشمل

أفراد الأسرة والأصدقاء، وتكون صعبةً عندما تأتي الطعنة من الشخص الذي لم يكن في الحسبان أن يكون الغدر من صفاته.

فيديو كليب بمواصفات عالمية

صُورت أغنية "انا وانت يا قلبي" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وجاء الكليب بمواصفات عالمية من ناحية جودة الصورة حيث التصوير بأحدث الكاميرات، والمزج بين الألوان والإضاءة بطريقة "مريحة" لنظر المشاهدين.

الخيانة من الأصدقاء أكثر صعوبة

جسد فيديو كليب أغنية "انا وانت يا قلبي" خيانة الأصدقاء، حيث ينتشر هذا النوع من الخيانة على نطاق واسع، وتمحورت فكرة الكليب حول تعرض هايدي موسى للخيانة من صديقتها المقربة وطعنها في ظهرها على الرغم من أن هايدي تعاملت مع صديقتها كما أنها أخت لها، الّا أن الخائن لا يعترف بالصداقة والأخوة.

أغنية "انا وانت يا قلبي" رسالة إجتماعية

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "انا وانت يا قلبي" حيث اعتبرتها بمثابة رسالة إجتماعية لكل شخص بأن يأخذ حذره من الآخرين، ويضع ثقته فقط بمن يظهرون معدنهم الأصلي في المواقف والأزمات.

أغنية "انا وانت يا قلبي" من كلمات هاني الأشهب والحان كريم شاهين وتوزيع مصطفى غانم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.