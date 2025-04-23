صوت النساء يعلو في سماء الفن: ندوة سينمائية تُكرس الضوء لدور المرأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:25 مساءً - في إطار دورته الحادية عشرة، يستضيف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ندوة حوارية بعنوان "دور المرأة في الفن" يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بمشاركة الفنانة انتصار والمخرجة كوثر يونس، ضمن فعاليات تستمر من 27 أبريل إلى 2 مايو.

وتكمن أهمية هذه الندوة في فتح النقاشات حول المرأة في الوسط الفني، مع دعمها ودعم دورها في صناعة السينما.

هذا اللقاء يواصل نهج المهرجان في دعم قضايا المرأة، حيث سبق أن خصص لجنة تحكيم نسائية بالكامل في دورته السابقة، تأكيدًا على إيمانه بقدرة النساء على قيادة المشهد الفني.

ويُذكر أن المهرجان، الذي انطلق عام 2015، أصبح محطة سنوية بارزة تتيح لصناع الأفلام المستقلين عرض إبداعاتهم، وقد شهد تطورًا ملحوظًا تُوّج باعتراف أكاديمية الأوسكار بجائزة "هيباتيا الذهبية" كجائزة مؤهِّلة بدءًا من هذه النسخة.