حسين نخلة ينضم رسميًا لفيلم "مين يحضن البحر" ويستعد لإنهاء مشاهده قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان حسين نخلة رسميًا لفريق عمل فيلم "مين يحضن البحر"، من إخراج محمود محمود، وذلك بعد اتفاق نهائي بين الطرفين. ويأتي هذا التعاون بعد نجاحهما السابق في فيلم "ماجدة" من إنتاج سمير النيل.

ويواصل نخلة حاليًا تصوير مشاهده بالفيلم، حيث من المقرر أن ينتهي منها خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط حالة من الحماس داخل فريق العمل، الذي أعرب عن سعادته بانضمامه، معتبرين وجوده إضافة مهمة ومميزة للعمل.

الفنان حسين نخلة والمخرج محمود محمود

تفاصيل فيلم “مين يحضن البحر” للفنان حسين نخلة

الفيلم يأتي في إطار كوميدي تراجيدي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم: شريف صالح، أحمد ناصر سيف، يوسف العبيد، مصطفى المليجي، أحمد إيهاب، والفنانة اللبنانية لارا، إضافة إلى مدير التصوير تامر رضوان، والمونتير محمد مبروك، والملحن والموزع يسري العسيلي.

الفنان حسين نخلة

آخر أعمال المخرج محمود محمود

ويُذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود كان فيلم "كاستنج يوسف شاهين" من إنتاج سامح حلمي، بينما تألق حسين نخلة في مسلسل "نزيف التراب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي من إخراج بشار النجار، وحقق من خلاله حضورًا مؤثرًا لافتًا.