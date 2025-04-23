نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل بريستيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق عرض مسلسل بريستيج لـ محمد عبدالرحمن ومصطفي غريب، على منصة يانجو بلاي يوم الخميس 24 أبريل.

أبطال مسلسل "بريستيج"

ويشارك في بطولة مسلسل "بريستيج" عدد كبير من الفنانين ومنهم مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وبسام رجب، وآلاء سنان، ومغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبد العاطي، ويظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد داود، وشيماء سيف، والفيلم من إخراج عمرو سلامة.

قصة مسلسل بريستيج

وتدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات من التشويق والكوميديا حول عدد من الاشخاص يضطروا اللجوء إلى مقهى بسبب ضرب عاصفة قوية لشوارع القاهرة تتسبب في انقطاع الكهرباء ومع عودة التيار الكهربائي، تُكتشف جريمة قتل غامضة، فتسود الفوضى ويبدأ الجميع في لعب دور المحقق لمحاولة معرفة القاتل.

برومو مسلسل "بريستيج"

وكشف برومو مسلسل "بريستيج" الذي طرحته منصة "يانغو بلاي" أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الغموض والتشويق، حول تورط مجموعة من الأشخاص المحاصرين في مكان ما في جريمة قتل دون معرفة من القاتل.

أحدث أعمال مصطفى غريب

ويعد فيلم "شمس الزناتي" هو أحدث أعمال مصطفى غريب ويشهد تعاونًا بينه وبين النجم محمد إمام هو الآخر ضمن الأعمال المنتظرة، حيث سيتم استئناف تصويره قريبًا، الفيلم من إخراج عمرو سلامة، ويضم نخبة من النجوم مثل أحمد عبدالمحمود، خالد أنور وآخرين، وايضا فيلم "الشاطر" الذي يعد واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية التي ستجمع مصطفى غريب مع النجم أمير كرارة، الفيلم من إخراج أحمد الجندي، ويشارك فيه أيضًا النجمة هنا الزاهد والفنان عادل كرم، وهو العمل الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير في الفترة القادمة، في ظل المنافسة الكبيرة في سوق الأفلام.