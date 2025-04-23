نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى في معكم منى الشاذلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة ريم مصطفى، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم غد الخميس المقبل، من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

ريم مصطفى تتحدث عن علاقتها بأبنائها

تكشف ريم مصطفى خلال الحلقة عن جوانب إنسانية عميقة للمرة الأولى، حيث تحدثت عن علاقتها بأبنائها، وعن تجربة الحياة ما بعد الانفصال، وعن تجارب فقد مريرة مرت بها في حياتها تسببت لها في صدمات وأحزان بالغة.

ريم مصطفى تروي كواليس اعمالها

تروي ريم خلال الحلقة كواليس مجموعة من أعمالها الفنية التي اعتبرتها محطات قوية خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى كواليس تلك الأعمال المميزة.

خلال اللقاء تشارك ريم في مجموعة من الألعاب التلفزيونية والتي اعتمدت بعضها على مهاراتها الفنية التي سوف يراها الجمهور بشكل مميز ومختلف خلال هذا اللقاء.