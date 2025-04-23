يسرا تشارك في عمل فني جديد... مع الغياب عن رمضان ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلنت الفنانة يسرا عن مشاركتها في فيلم جديد بعنوان الست لما، وكاتب هذا العمل هو كيرو أيمن ومعه محمد بدوي، ومن إخراج خالد أبو غريب.

جدير بالذكر أن يسرا لم تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام، وبهذا لم يكن لديها مشاركات للسنة الثانية على التوالي، ولكنها ظهرت كضيفة شرف في مسلسل كامل العدد في رمضان ٢٠٢٥.

كما أن عُرض لها فيلم شقو في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٤، وكان يشاركها، عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والقصة تدور حول جرائم ترتكب ولا يخلو الفيلم من الأكشن المطعم بالمواقف الكوميدية.

من المتوقع أن يتم التصوير خلال الأيام المقبلة، ولكن في انتظار اكتمال توقيعات جميع الفنانين المشاركين في العمل على عقودهم.