نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تتعاقد على فيلم جديد بعنوان "الست لما" إنتاج رنا وندا السبكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المنتجان رنا السبكي وندا السبكي عن تعاقدهما مع النجمة يسرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" ينتمى لأعمال اللايت كوميدى، ومن تأليف تاليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكى، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت المنتجة ندا السبكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن الشركة تجرى حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا والاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذى سيكون مفاجأة بالنسبة للنجمة يسرا.

اخر اعمال يسرا

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "شقو" حيث شارك فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

يسرا في مسلسل كامل العدد ++

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضى 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال شركة المنتج محمد السبكي

آخر أعمال شركة المنتج محمد السبكي فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.