لبلبة تحصد جائزة إيزيس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - تعتبر الفنانة لبلبة واحدة من أشهر الفنانات اللاتي عملن بالفن منذ صغرها، وعملت منذ طفولتها مع عمالقة التمثيل، مثل: أنور وجدي، ونعيمة عاكف.

لذلك نجد أن لجنة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قررت منح الفنانة لبلبة جائزة إيزيس عن مجمل أعمالها خلال مشوارها الفني.

تنوعت أعمال الفنانة لبلبة من الدرامية والكوميدية والاستعراضية، اشتهرت بالثنائية مع الفنان عادل إمام، وأحمد زكي، ونور الشريف.

مجمل رصيد أعمالها حتى الآن من الأفلام السينمائية ما يقرب من ٩٤ فيلم، هذا غير المسلسلات، وغير ما كانت تقوم به من خلال إحياء الحفلات الغنائية بأدائها المبهر، بالإضافة إلى امتلاكها لموهبة التقليد.