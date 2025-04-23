وفاة الإعلامي صبحي عطري تُفجع الوسط الفني.. سكتة قلبية أنهت مسيرته فجأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - فُجع الوسط الإعلامي العربي صباح اليوم بخبر وفاة الإعلامي السوري المعروف صبحي عطري، عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في ألمانيا، بحسب ما أعلنه الإعلامي ربيع هنيدي، الذي نعاه بكلمات مؤثرة.

الخبر الذي وقع كالصاعقة على محبيه وزملائه، أثار الحزن والدهشة، خصوصًا أن عطري كان قد شارك مؤخرًا في مناسبة رمضانية في دبي وتحدث عن أحلامه وخططه القادمة، التي لم يُتح له القدر تحقيقها.

ولد عطري في مدينة حلب عام 1977، وتخرج في جامعة حلب بشهادة في إدارة الأعمال، لكنه سرعان ما اتجه إلى العمل الإعلامي، حيث شق طريقه في مجال الإعلام الفني والترفيهي عبر عدد من القنوات الشهيرة مثل روتانا خليجية، LBC، DMTV، وبرنامج “ET بالعربي”.

أجرى خلال مسيرته نحو 3000 مقابلة مع أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وشارك في تغطية فعاليات بارزة منها مهرجان البحر الأحمر السينمائي وجوائز "جوي"، كما خاض تجربة تمثيلية عبر مسلسل "حبق"، إلى جانب مشاركته مع عدد من نجوم الدراما السورية.

عطري لم يكن مجرد وجه إعلامي، بل عمل أيضًا كمنسق إعلامي لهيئات دولية وصحف ومجلات، بينها BBC وقناة الجزيرة، وتُوج بجائزة أفضل مقدم برامج عربي عام 2018، تكريمًا لمسيرته اللامعة.

رحيل صبحي عطري شكل خسارة كبيرة للإعلام العربي، تاركًا خلفه سيرة مهنية ومحبة واسعة في قلوب زملائه وجمهوره.