الجمعة.. محمد خميس يكشف أسرار الحضارة المصرية القديمة في برنامج "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل الفنان والباحث في علم الآثار محمد خميس، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" يوم الجمعة المقبلة؛ ليتحدث عن رحلته في كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، من خلال الفيديوهات التي ينشرها على منصاته والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، والتي كشفت عن جوانب عديدة من تاريخ الأجداد الفراعنة.

قناة "الوثائقية" تتعاقد رسميًا مع محمد خميس

وفي خطوة جديدة لتعزيز هذا الدور، أعلنت قناة "الوثائقية" تعاقدها رسميًا مع محمد خميس لتقديم سلسلة وثائقية مخصصة عن الحضارة المصرية القديمة، وقد نشرت القناة عددًا من الصور التي توثق لحظة التعاقد، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، معلقة: "حرصًا على تعزيز وعي الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية الممتدة إلى آلاف السنين، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم، وعرضها على شاشة قناة الوثائقية قريبًا".

وتابعت:" وفي ضوء تلك الخطوة وقع شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة، مع محمد خميس في مقر القناة مساء الثلاثاء، وتهدف السلسلة إلى تقديم محتوى معرفي مبسط وعميق في آنٍ واحد، يلقي الضوء على صفحات من الحضارة المصرية القديمة".

معلومات عن محمد خميس

محمد خميس ولد في يوم 1 أبريل 1976، وبدأ حياته المهنية كطبيب أسنان قبل أن ينتقل إلى مجال التمثيل، يُعرف بدعمه القوي للسياحة المصرية والتراث، وهو صاحب مبادرة "مصر جميلة" التي تهدف إلى تسليط الضوء على الوجه الحضاري والثقافي لمصر.

شارك خميس في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023، وكانت بداياته من خلال أفلام "لحظات أنوثة"، "1000 مبروك"، "عسل أسود"، و"ميكروفون"، كما شارك في أعمال درامية مثل "الكبير أوي"، "العراف"، "النهاية"، "شاهد عيان"، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".