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في ظهور نادر لهما، ظهر أبناء الفنان مصطفى فهمي "عمر ودينا" لاستلام تكريمه في ختام الدورة الـ 51 من مهرجان جمعية الفيلم، على مسرح مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية.
وطوال السنوات الماضية لم يظهر أبناء مصطفى فهمي كثيرا، لكنهما حرصا على استلام تكريمه بأنفسهما.
كما شهد الحفل تكريم عدد من النجوم ومنهم الفنان جمال سليمان، المخرج هاني خليفة، المخرج محمد ياسين، وغيرهم.
يذكر أن الفنان مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 أكتوبر بعد تدهور حالته الصحية، وكان مصطفى فهمي قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم في أغسطس الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور نادر لأبناء الفنان مصطفى فهمي في ختام مهرجان جمعية الفيلم الـ 51 في ظهور نادر لهما ظهر أبناء الفنان مصطفى فهمي عمر ودينا لاستلام تكريمه في ختام الدورة الـ 51 من مهرجان جمع إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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