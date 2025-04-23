ظهور نادر لأبناء الفنان مصطفى فهمي في ختام مهرجان جمعية الفيلم الـ 51 في ظهور نادر لهما ظهر أبناء الفنان مصطفى فهمي عمر ودينا لاستلام تكريمه في ختام الدورة الـ 51 من مهرجان جمع إقرأ المزيد

في ظهور نادر لهما، ظهر أبناء الفنان مصطفى فهمي "عمر ودينا" لاستلام تكريمه في ختام الدورة الـ 51 من مهرجان جمعية الفيلم، على مسرح مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية.

وطوال السنوات الماضية لم يظهر أبناء مصطفى فهمي كثيرا، لكنهما حرصا على استلام تكريمه بأنفسهما.

كما شهد الحفل تكريم عدد من النجوم ومنهم الفنان جمال سليمان، المخرج هاني خليفة، المخرج محمد ياسين، وغيرهم.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 أكتوبر بعد تدهور حالته الصحية، وكان مصطفى فهمي قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم في أغسطس الماضي.