ماجد المصري يعلن وصيته لأولاده على الهواء..ماذا قال ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان ماجد المصري كضيف مع الإعلامي اللبناني على ياسين ببرنامج الفصول الأربعة على قناة الجديد.



وتحدث ماجد المصري عن نجاح دور رجب الجرتلي في إش إش بالإضافة إلى حياته الشخصية.

وصية ماجد المصري



وفي لحظة مؤثرة وجه وصيته لأولاده على الهواء قائلًا:"الاتحاد قوة، كل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكم من بعض، ويزيد محبتكم لبعض، وتبقوا دايمًا سند لبعض، وادعوا لي كتير"، مشيرًا إلى أهمية الترابط العائلي في مواجهة أزمات الحياة.



آخر أعمال ماجد المصري



يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل إش إش الذي قدم به شخصية رجب الجرتلي خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاح كبير جدًا.



قائمة أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل إش إش

تدور أحداث مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.