إيرادات الأفلام.. فيلم سيكو سيكو في صدارة أفلام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - ما زالت المنافسة على أشدها بين الأفلام المصرية المتواجدة في السينمات حاليًا، ولكن انتزع فيلم سيكو سيكو لقب الصدارة دون منافس من بين الأفلام المعروضة خلال عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥.

إليكم بالأرقام إجمالي إيرادات أفلام العيد خلال ثلاثة أسابيع من العرض: