إيرادات الأفلام.. فيلم سيكو سيكو في صدارة أفلام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - ما زالت المنافسة على أشدها بين الأفلام المصرية المتواجدة في السينمات حاليًا، ولكن انتزع فيلم سيكو سيكو لقب الصدارة دون منافس من بين الأفلام المعروضة خلال عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥.
إليكم بالأرقام إجمالي إيرادات أفلام العيد خلال ثلاثة أسابيع من العرض:
- يحتل الصدارة فيلم سيكو سيكو، بطولة عصام عمر، وطه دسوقي، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، وتارا عماد، حيث حقق إجمالي إيرادات ١٣٥.٨٣٥.٥١٩ جنيه.
- يأتي في المركز الثاني فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع وأوس أوس وهالة فاخر حيثُ وصل إجمالي الإيرادات ١٨.٨٦٧.٢٨١ جنيه.
- في المركز الثالث يأتي فيلم نجوم الساحل وهو بطولة أحمد داش ومايان السيد، وعلي صبحي، وحقق إيرادات تصل إلى ١١.١٣٩.٨٧١ جنيه.
- في المركز الرابع يأتي فيلم فار بسبع أرواح، وهذا كان آخر أعمال الفنان الراحل سليمان عيد، وحقق إجمالي إيرادات تصل إلى ٢.٤٠٦.١٦٩ جنيه.
- في المركز الأخير جاء فيلم استنساخ والذي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو من بطولة سامح حسين، حيث حقق إيرادات تصل إلى ٢.٢١٨.٠٧٩ جنيه.