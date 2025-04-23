وسط حالة من الحزن.. نجوم الفن يحزنون على رحيل الإعلامي صبحي عطري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - وسط حالة من الحزن وعدم التصديق لوفاة الإعلامي صبحي عطري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نعى العديد من الفنانات في وفاته.

أكدت كندة علوش أن الحياة على الرغم من قساوتها، إلا أن الموت قادر أن يفجعنا، وأكدت على أنها ما زالت تصدق خبر الوفاة، وستشعر نفسها بأن صبحي على سفر وسيراسلها من حين إلى آخر.

في حين نعت درة وهند صبري الإعلامي بالدعاء له والصبر لأهله، كما نشرت الفنانة كارول سماحة في حالة من الصدمة لكونه صغير في السن، ودعت له بالرحمة.

رحل صبحي عطري اليوم بعد إصابته بذبحة صدرية مفاجئة، وُلد في حلب، عام ١٩٧٧ كما أنه كان إعلاميًا ناجحًا تربطه صداقة كبيرة بالعديد من الفنانات والفنانين داخل الوسط الفني لأنه كان يعمل على تغطية كافة الأعمال الفنية.