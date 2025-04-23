فن ومشاهير

حالة صدمة وحزن لوفاة محسن عطري... إليك سبب الوفاة

0 نشر
0 تبليغ

حالة صدمة وحزن لوفاة محسن عطري... إليك سبب الوفاة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - ذاع مؤخرًا خبر وفاة الإعلامي والفنان صبحي عطري، وهو فنان لبناني ولد في مدينة حلب عام ١٩٧٧، جاء خبر وفاته صدمة لكل الإعلاميين والفنانين في الوسط الفني، بالإضافة إلى الجمهور ومتابعيه.

صُدم صبحي عند وفاة والده وهو في البكالوريا، ولكنه استفاق على رعاية إخوته الصغار، وامتهن بالعديد من المهن، وعمل بتوصيل الطلبات كي يكسب قوت يومه.

بمرور الأيام عمل بالجرائد الصحفية وبالمواقع الإلكترونية إلى أن اثبت قوته ونجاحه، وانتقل عنها إلى شاشة التليفزيون، وعمل كإعلامي في العديد من القنوات ومنها: روتانا خليجية، وإن بي سي، وإل بي سي اللبنانية، وشارك في إعداد برامج على مجموعة قنوات بي بي سي.

توفي محسن فجأة متأثرًا بحدوث ذبحة صدرية أودت بحياته بسرعة وسط ذهول جميع محبيه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا