نقاد السينما في مهمة حاسمة بالإسكندرية.. والأوسكار يفتح أبوابه للفائزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تشكيل لجنة النقاد الخاص بالدورة 11 والتي من المقرر أن تقام في الوقت من 27 أبريل وحتى يوم 2 مايو 2025 في الإسكندرية.

تضم اللجنة خلال العام الحالي ثلاثة من أهم الأسماء في مجال النقد السينمائي وهم: عصام زكريا، والنقاد السينمائي البارز الذي يمتلك خبرة واسعة ومساهمات مؤثرة في تقييم الأعمال الفنية.

بالإضافة إلى الناقدة رانيا يوسف والمعروفة بمشاركتها القوية والفعالة في لجان التحكيم وتقديرها المرتفع في الأعمال الابداعية، بجانب الناقد ضياء مرعي، الذي يعتبر من الأصوات النقدية الجذابة على الساحة السينمائية.

ويعتبر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من أهم الفعاليات السينمائية الهامة التي تركز على عرض الأفلام القصيرة من كافة أرجاء العالم، ويوفر موقع تفاعلي من أجل صناع السينما لتقديم أعمال مميزة وتبادل خبرات واسعة مع جماهير السينما والنقاد والمهتمين بالفن السابع.

وفي واحد من التطورات اللافتة التي تعطس نمو المهرجان على الصعيد الدولي، قامت الإدارة بالإعلان عن الأفلام الفائزة في جائزة هيباتيا الذهبية من المقرر أن تتأهل بشكل تلقائي للتنافس على جوائز الأوسكار.

وهذا ابتداءً من هذه الدورة، وذلك بعد اعتماد المهرجان رسميًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.