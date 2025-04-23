نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيكو سيكو" يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما بعد "ولاد رزق 3" | التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فيلم سيكو سيكو نجاح كبير جدًا ليحتل المركز الثاني بعد ولاد رزق 3 في قائمة الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

إجمالي إيرادات سيكو سيكو

وحصد فيلم سيكو سيكو إجمالي إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيها وذلك في ثلاث أسابيع فقط، ليكون من بين الأفلام المصرية الاكثر تحقيقا للايردات في السينما بعد فيلم ولاد رزق 3 مباشرة والذي حصد ما يقرب من 260 مليون جنيها في فترة عرضه وهو رقم قياسي وكبير جدا مقارنة بباقي الأعمال السينمائية الأخرى بشباك التذاكر.



أحداث فيلم سيكو سيكو



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يروي قصة شابين؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، يتعرض الشابان لمشكلة مفاجئة تجلب لهما العديد من المفاجآت والمنعطفات الخطيرة، ويحاولان معًا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

أبطال فيلم سيكو سيكو



فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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