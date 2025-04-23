نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عدد كبير من الجمهور فيلم "المشروع x” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه يوم 21 مايو المقبل في جميع دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X

ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.