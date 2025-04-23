ليلى علوي تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنانه ليلى علوي تتصدر مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد نشرها صور ظهرت فيها "بفستان قصير وألوان مبهجة" وكانت ليلى علوي تحتفل بـ شم النسيم.

و أحتفلت ليلى علوي من خلال نشر مجموعه من الصور لها من خلال الاستوري الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير أنستجرام.

و ليلى علوي (مواليد 4 يناير 1962 –)؛ هي ممثلة مصرية، ومن نجمات السينما المصرية.

مولدها

و ولدت ليلي علوي من أب مصري وأم يونانية.

و بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

زواج ليلي علوي

و تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015.

أبناء ليلي علوي

ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».