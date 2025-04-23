ما هو أشهر عناق في تاريخ السينما؟ أبرز اختيارات مهرجان كان الدورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:30 مساءً - من المفترض أن يتم عقد مهرجان كان في دورته الـ ٧٨ خلال الشهر القادم من هذا العام، وبالتحديد في ١٣ مايو، على أن تنتهي الفعاليات يوم ٢٤ مايو.

وقع الاختيار على مشهد العناق في فيلم رجل وامرأة لكي يكون البوستر الرسمي في مهرجان كان، وتم اختياره لأنه يعبر عن كون الرجل والمرأة لا يمكن فصلهما عن بعضهما على الإطلاق.

جدير بالذكر إلى أن اختيار الصورة هو عبارة عن تكريم لبطلة وبطل الفيلم، أنوك ايميه، چان لوي، ولقد حصل هذا الفيلم على جائزة السعفة الذهبية، وأوسكار أحسن فيلم وأحسن إخراج.

تشهد الاحتفالات حضور النجم العالمي روبرت دي نيرو، وهناك تكريم له وتكريم للفنان توم كروز، وغيرهم.