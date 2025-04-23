هل تزوج كريم محمود عبد العزيز من دينا الشربيني في الحقيقة؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:30 مساءً - انتشرت الأخبار المؤكدة عن وجود علاقة عاطفية بين الفنان كريم نجل الفنان محمود عبدالعزيز، والفنانة دينا الشربيني، وأن هناك عزم على الزواج قريبًا.

أكدت بعض الأخبار المتداولة أن زوجة كريم في حالة من الحزن بسبب ما تم الإعلان عنه، خاصة وأن الصداقة بين الطرفين تطورت للغاية وأصبحت علاقة حب متبادلة لاحظها الجمهور خلال فيلمهما الجديد "الهنا اللي أنا فيه" بالمشاركة مع ياسمين رئيس.

ومن ناحية أخرى، لم يتحدث الفنان كريم أو الفنانة دينا بخصوص هذا الأمر، ولا يوجد أي نفي أو إثبات لصحة ما تم تداوله مؤخرًا، وهذا ما جعل التكهنات والتوقعات تزداد.

جدير بالذكر أن كريم متزوج من امرأة خارج الوسط الفني، ولديه منها ثلاث بنات.

نشرت دينا الشربيني من خلال صفحتها الشخصية على الانستجرام صورة مع الفنان عمرو دياب، والذي لم تنشر صور معه منذ إعلان انفصالهما في عام ٢٠٢٣، وتوقع البعض رجوع العلاقة مرة أخرى، أو أنها تنفي الشائعة المنتشرة بخصوص كريم وتؤكد تعلق قلبها بالهضبة.