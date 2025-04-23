قبل التصويت للأفلام المشاركة.. شروط هامة على أعضاء لجنة الأوسكار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:30 مساءً - أعلنت أكاديمية اللجنة المنظمة لتوزيع حفل جوائز الأوسكار، أنه يتعين على كل عضو في لجنة الأوسكار مشاهدة الأفلام المشاركة في المسابقة.

كان قديمًا تتم مشاهدة الأفلام التي تقع في فئة تصويت معينة، ويزعم الأعضاء أنهم بالفعل شاهدوا الأفلام، ولكن اتضح أن التصويت من الممكن أن يذهب إلى أفلام لم تتم مشاهدتها على الإطلاق.

وضعت اللجنة شرطًا أساسيًا وسيتم تطبيقه خلال الدورة في العام القادم ٢٠٢٦، أن على أعضاء اللجنة مشاهدة كل الأفلام المشاركة من أجل التصويت.

تسعى اللجنة للتأكد من مشاهدة الأعضاء للأفلام، وذلك من خلال إتاحة منصة رقمية ترصد مشاهدته بالفعل، وإذا كان أي عضو شاهد الفيلم خلال مهرجان افتتاح الفيلم مثلًا، فعليه بالتوقيع على طلب يكتب فيه التاريخ والوقت والمكان الذي شاهد فيه الفيلم.