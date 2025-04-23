نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تتصدر مؤشرات البحث جوجل.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه ويزو مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد حلقتها في برنامج واحد من الناس وحلولها ضيفة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على قناة الحياة، وقامت ويزو بدور المدرسة، وشرحت مادة الكيمياء، وتحدثت عن كيفية تركيب مياه النار وحمض الكبريتيك وغيرها من العناصر الكيميائية بطريقة كوميدية.

و قالت مرحلة المراهقة تختلف بين الأولاد والبنات في المرحلة الثانوية، معقبة: «فضلت التدريس للأولاد على البنات، لأن البنات صعبة، ترى نفسها نِدًا لك طوال الوقت، وتعتبر نفسها أنها كبرت، وليس من حق أحد أن يُكلمها بطريقة معينة، فيبقى حاجبها مرفوعا دائما، فأنت كمدرس لا تعرف كيف تتعامل معها».

و أنها من أسرة تعشق الضحك والسعادة، وهي الأخت الوسطى ولها أخت أكبر منها وأخ أصغر منها، وأنا أثقلهم،و طفولتى كانت سعيدة، ولكنى كنت لا أخرج كثيرًا، ووالدتى لو وافقت على خروجنا نذهب إلى المكتبة في مدينة المعادي، وكنت طالبة شاطرة، وعن أمنيتى فى الصغر،: كان نفسي أطلع طباخة وراقصة".