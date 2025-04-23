أسامة كمال ينعى سليمان عيد: "صاحب خفة ظل وأداء لا يُنسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم الإعلامي أسامة كمال، بالتعازي لأسرة ومحبي الفنان سليمان عيد، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، عن عمر 64 عامًا.

تصريحات أسامة كمال

وقال "كمال" في برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء، إن وفقدت الساحة الفنية فقدت أحد أبرز نجوم الكوميديا الذين أمتعوا الجمهور بخفة ظل وأداء لا يُنسى.

واستكمل: "رحيل سليمان عيد ترك صدمة بين الملايين من محبيه".

وذكر: خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير ولمحبيه في الوطن العربي.

الإعلامي أسامة كمال

سليمان عيد

وفاة سليمان عيد

توفي صباح يوم الجمعة 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.

آخر أعمال سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

