نجل سليمان عيد يعلق على تكريم تركي آل الشيخ لوصية والده.. فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه عبدالرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد رسالة شكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب تكريم وصية والده، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور نجل سليمان عيد

وكتب عبدالرحمن: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ جزاك الله خيرا ووفقك دائما، ربنا يرحم والدي ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى بإذنه إن شاء الله، وشرف ليا إني أكون جزء صغير في المساهمة في إسعاد الناس زي أبويا والسير في خطاه دينيا وأدبيا وفنيا”.

وأضاف: "الحمد لله أنا مؤمن جدا وعندي يقين أي حاجة حلوة حصلتلي وهتحصلي في حياتي كلها فا هي أولا كرم ولطف من ربنا ثم ثانيا خير من حب الله وحب الناس لوالدي الله يرحمه".

واختتم: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والأنبياء".

منشور تركي آل الشيخ

ويذكر آن المستشار تركي آل الشيخ نشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر صفحته الرسمية بـ "فيس بوك": "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض على أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة وأنه أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز لكن القدر لم يمهله وهذه إرادة الله".

وأضاف “آل الشيخ”: "لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركًا في المسرحية والموسم القادم وأيضًا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".